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Эксперт рассказал, как защитить переписку в популярном мессенджере

Новости. Общество
20:30, 16 Октября 2022
фото: © Андрей Настасенко

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Названы способы защиты переписки в мессенджере Telegram.

Секретные чаты в мессенджерах закрыты и не могут быть доступны для прочтения кому-либо неприглашенному. Однако расслабляться не стоит: для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах нужно соблюсти некоторые правила, рассказал агентству «Прайм» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

По словам эксперта, в мессенджере Telegram можно установить двухфакторную аутентификацию и тогда при попытке войти в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль.

«При этом если двухфакторная аутентификация была включена для аккаунта, а устройство, на котором доступен аккаунт, было утеряно и владелец забыл пароль, восстановить доступ к аккаунту не удастся», — отметил Александр Новиков.

При попытке войти в аккаунт на другом устройстве этот мессенджер направляет в приложение код с инструкциями дальнейших действий. Если для аккаунта уже была включена двухфакторная аутентификация, а злоумышленнику не удалось подобрать пароль, Telegram направит соответствующее уведомление в приложение.

«В случае, если с устройства, с которого только что вошли в аккаунт, захотят экспортировать чат, Telegram отправит уведомление с запросом разрешения на экспорт чата», — заверил специалист.

Еще одним способом обезопасить переписку в Telegram от третьих лиц является секретный чат — он доступен только на том устройстве, на котором был создан. Для секретного чата можно установить время доступности сообщений, нельзя делать скриншоты переписки и пересылать сообщения.

 

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