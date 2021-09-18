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Эксперт рассказал, какие средства самообороны можно возить в машине

Новости. Общество
19:40, 19 Сентября 2021
фото: © Fotolia / aidaricci

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Специалист сообщил, какие средства самообороны можно возить в салоне автомобиля без особых мер предосторожности.

Из средств самообороны без особых мер предосторожности в машине разрешено возить газовый баллончик и отечественное электрошоковое устройство, имеющее разрешённые выходные параметры. Также в большинстве случаев автомобилистам разрешена перевозка ножей, резиновых и телескопических дубинок. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По действующему законодательству к оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер) с патронами травматического действия, патронами газового действия; газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства; электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

«Закон „Об оружии“ запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя. В машине оно может находиться при наличии соответствующего разрешения только при перевозке или транспортировке, при этом в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе», — поясняет юрист.

В соответствии с тем же законом, «травматику», то есть оружие ограниченного поражения, разрешено носить в целях самообороны, но оно должно находиться на человеке в кобуре. Если травматический пистолет лежит в машине, то отдельно от патронов в зачехлённом состоянии.

Те же правила распространяются и на газовые пистолеты и револьверы. А вот газовый баллончик может находиться в автомобиле без особых мер предосторожности, как и отечественное электрошоковое устройство, имеющее разрешённые выходные параметры.

Импортные «электрошокеры» или изделия кустарного производства «в случае обнаружения могут повлечь за собой административные штрафы», — предупреждает Миронов.

Что касается ножей, различных резиновых и телескопических дубинок, то их перевозка в большинстве случаев не требует от автомобилиста специального разрешения. Однако зачастую вышеупомянутые предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств и могут вызвать массу вопросов у правоприменителей.

«Любое оружие при наличии любых разрешений возлагает на его обладателя особую ответственность. Всегда помните, что Закон требует исполнения не только при приобретении, ношении и перевозке оружия, но и при его применении», — подытожил адвокат.

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