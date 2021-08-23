Эксперт рассказал, насколько загрязнены Ладога и Онего в Карелии

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников.

Эксперт Росприроднадзора по водному и земельному законодательству Сергей Пластинин рассказал «Столице на Онего» о масштабах загрязнения Ладожского и Онежского озер.

— Насколько сейчас загрязнено Онежское озеро?

— Есть локальные места загрязнения. Это Петрозаводская губа — за счет ливневых вод: 37 выпусков. Это Кондопожская губа: за счет деятельности целлюлозно-бумажного комбината. Это большой Повенецкий залив за счет деятельности жилищно-коммунального хозяйства: Повенец, Пиндуши и Медвежьегорск. Вот три наиболее загрязненных места, которые мы на Онежском озере видим. Ясно, что ученые уже обнаружили большое количество микропластика, мельчайших частичек полимеров у нас в Онежском озере. Мы постоянно привносим в озеро загрязняющие вещества. И во многом озеро справляется с этими загрязняющими веществами, но мы локально именно три этих залива приводим в состояние, непригодное для дальнейшего использования. И в скором времени это даст о себе знать.

— На ваш взгляд, более загрязнена Ладога или Онежское озеро?

— Ладога все-таки больше. За счет целлюлозно-бумажной промышленности Ленинградской области и Карелии. Это Сясьский ЦБК и Питкярантский ЦЗ. Были заводы еще в Ляскеля и в Харлу, но они на протяжении более чем 15 лет не работают. Но крупные Питкярантский и Сясьский целлюлозные заводы дают достаточно большое количество сточных вод — в совокупности более 25 млн кубических метров в год.

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