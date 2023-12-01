Эксперт рассказал о последствиях ежедневного употребления энергетиков

Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но потерю здоровья и даже смерть», — предупреждает клеточный биолог Александр Созыкин.



Рецепт энергетических напитков придумали японские производители еще в прошлом веке. Хотели повысить работоспособность руководителей-трудоголиков.



«Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления, — говорит наш эксперт. — Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы».



По словам эксперта, энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет.

Они не рекомендованы тем, у кого есть заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа.





