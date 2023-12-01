Эксперт рассказал о последствиях ежедневного употребления энергетиков

Как сообщает портал «Доктор Питер», борьба с энергетическими напитками в России идет с переменным успехом. В 2018 году в стране запретили производство энергетиков, содержащих алкоголь. Но безалкогольные напитки остались. Потом была идея продавать их только в аптеках. Но предложение отклонили.
Сейчас энергетики по-прежнему в свободном доступе. Правда, в некоторых регионах их запретили продавать несовершеннолетним. Однако запрета на федеральном уровне нет, а значит, есть города в нашей стране, где энергетик может купить даже ребенок.
Между тем тонизирующие напитки не так безобидны, как кажется.
Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но потерю здоровья и даже смерть», — предупреждает клеточный биолог Александр Созыкин.
Рецепт энергетических напитков придумали японские производители еще в прошлом веке. Хотели повысить работоспособность руководителей-трудоголиков.
«Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления, — говорит наш эксперт. — Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы».
По словам эксперта, энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет.
Они не рекомендованы тем, у кого есть заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа.
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