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Эксперт рассказал об опасности банкоматов

Новости. Общество
19:40, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенники обманывают людей с помощью банкоматов.

Для хищения денег у людей с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут использовать накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры, рассказал агентству "Прайм" эксперт в области информационной безопасности.

"К социальным методам мошенников можно отнести банальное подглядывание за вводом пин-кода карты и мошеннические схемы, когда группа злоумышленников намеренно "забывает" карту в банкомате, а затем обвиняет нашедшего ее человека в краже денег", – предостерегает эксперт. 

Россиянам рекомендуют пользоваться банкоматами, которые находятся или в отделении банка, или в больших торговых центрах, где под них отводится отдельная открытая площадка, просматриваемая камерами наблюдения.

Если вокруг много людей, лучше закрыть рукой клавиатуру при вводе пин-кода.

Также желательно использовать технологию бесконтактного обслуживания с NFC-модулем.

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