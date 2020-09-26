Эксперт рассказал, почему дети теряют мотивацию к учебе

Дети теряют мотивацию к учебе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, эту проблему должна решить программа переподготовки воспитателей, которую разрабатывает Российская академия образования.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре, пишут РИА Новости.

По мнению РАО, эта программа будет способствовать вхождению отечественного общего образования в топ-10 в мире.

"Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь, это приводит к быстрой потере мотивации детей к учебе", — приводит пресс-служба РАО слова Агре.

По ее словам, растет число детей, которые механически учатся читать, при этом не понимая смысла прочитанного. В дальнейшем это пагубно влияет на формирование основ всех видов грамотности ребенка (математической, естественно-научной и других). А сокращение сюжетно-ролевых игр приводит к недостатку формы воображения, в дальнейшем необходимой для развития мышления и овладения учебной деятельностью.

В Институте воспитания считают, что в детских садах необходимо убрать излишнюю перегруженность программ, положив в основу чтение художественной литературы, игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность. Особое внимание необходимо уделить индивидуальным особенностям ребенка, воспитательной составляющей и вовлечению в образовательную деятельность родителей. Для этого необходимо внедрение новых форм родительского просвещения в области развития и воспитания детей.

"В 2020 году Институт воспитания РАО приступил к подготовке методических рекомендаций по развитию инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях и разработке уникальной программы повышения квалификации педагогов", — добавляют в пресс-службе.

Поясняется, что основным отличием этих программ станет акцент на получение детьми основных практических навыков и ориентация всего дошкольного процесса на практическую плоскость с обязательным учетом индивидуальных особенностей развития детей. Организация образовательной части процесса будет рассматриваться сквозь призму получения ребенком новых практик и изучения окружающего мира.