Эксперт скептически отнесся к созданию в Карелии Фонда венчурных инвестиций

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В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения.
Как пишет политолог и публицист Олег Реут, к самой идее создания Фонда венчурных инвестиций стоит отнестись довольно скептически. Дело в том, что, в соответствии с распоряжением Правительства Карелии, фонд формируется в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях". Основной его целью определено "оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере инноваций". Означает ли это, что фонд изначально не будет ориентирован на получение прибыли или хотя бы на возврат распределённых бюджетных средств?
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