Эксперт сообщил, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника

Сообщается, что отличить телефонного мошенника от настоящего сотрудника банка можно по ключевым фразам.

Звонки злоумышленников под видом сотрудников служб безопасности банков активно набирают обороты. Отличить телефонного мошенника от настоящего сотрудника банка можно по ключевым фразам — предложению назвать конфиденциальные данные или перевести средства на другие счета, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Евгений Дружинин.

По оценкам "Лаборатории Касперского", ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года мог составить 40 миллиардов рублей.

"В первую очередь любой звонок, связанный с банковским счетом, следует воспринимать настороженно. Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение", — сказал Дружинин.

"В общем случае сотрудники банка никогда не предложат назвать какие-либо данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе. То есть никаких действий "прямо здесь и прямо сейчас" они никогда не требуют и не предлагают", — добавил эксперт.

Звонки мошенников, которые выуживают у своих жертв информацию для хищения денег или вынуждают сделать денежный перевод, стали головной болью банковского сектора, а Банк России и Минкомсвязь решили разработать механизм для блокировки подмены номера.

По словам Дружинина, в качестве одной из мер борьбы с мошенничеством сейчас также обсуждаются видеозвонки или брендированный интерфейс при звонках из банков.