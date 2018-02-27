Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:50, 27 Февраля 2018
фото: Анна Артемьева

Эксперты: Дмитриев вменяемый, фото с приемной дочерью порнографией не являются

По теме

ЦИК Карелии прокомментировал кампанию по завлечению ветеранов на выборы 18 марта
27.02.18 14:46
Депутаты Петросовета предлагают внести изменения в закон о капремонте
27.02.18 14:23
В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль
27.02.18 13:59
Все новости
Загрузка...

В городском суде Петрозаводска во вторник огласили результаты экспертиз, которые проводили в центре им. Сербского в Москве.

Как рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев, из заключений экспертов следует, что у 62-летнего Юрия Дмитриева отсутствуют какие-либо отклонения. Он признан вменяемым.

"Не педфоил. Фотографии делал для других целей", - сказал адвокат.

Фотографии из уголовного дела, которые направляли специалистам, не являются порнографическими, сказал защитник.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде.

По теме

ЦИК Карелии прокомментировал кампанию по завлечению ветеранов на выборы 18 марта
27.02.18 14:46
Депутаты Петросовета предлагают внести изменения в закон о капремонте
27.02.18 14:23
В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль
27.02.18 13:59
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-27 14:12:56
Этот адвокатишка каждый раз одно и то же бубнит. А престарелый педофил будет сидеть за совершение развратных действий однозначно.
Доктор Лень
2018-02-27 14:39:50
Ув.однозначно, как доктор - пациенту, Вы скорее правы. В таком возрасте уже девушка. А масквашвейные "эксперты" те ещё..
Всей "оравой" "гу"! Нахрен!
Orava
2018-02-27 13:52:20
Ну что нквдшные прихвосни и палачи разваливается ваше дело.
кир
2018-02-27 12:54:56
"Вменяемый" уже сидел по тяжкой статье.
goo
2018-02-27 14:09:57
кир, тебя тоже проверить не помешает.
кир
2018-02-27 14:21:25
goo, чего маленький опять вылез? Тебя задел? Нет. Просто натура у тебя такая, с душком.
goo
2018-02-27 14:42:01
кир, ахаха, кто бы говорил
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»