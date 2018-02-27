Эксперты: Дмитриев вменяемый, фото с приемной дочерью порнографией не являются

В городском суде Петрозаводска во вторник огласили результаты экспертиз, которые проводили в центре им. Сербского в Москве.

Как рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев, из заключений экспертов следует, что у 62-летнего Юрия Дмитриева отсутствуют какие-либо отклонения. Он признан вменяемым.

"Не педфоил. Фотографии делал для других целей", - сказал адвокат.

Фотографии из уголовного дела, которые направляли специалистам, не являются порнографическими, сказал защитник.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде.