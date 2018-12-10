Эксперты из Карелии назвали последствия иллюзии "лесного изобилия"

Целевые показатели государственных программ развития лесного сектора не соответствуют реальному положению дел.

К такому выводу пришли известные лесные эксперты из Карелии Александр Марковский и Андрей Родионов, проанализировав причины истощенности лесных ресурсов страны.

По мнению карельских экспертов, таких причин несколько – это и неадекватная оценка доступности лесных ресурсов, и устаревшая методика исчисления расчетной лесосеки, а также потери лесных ресурсов из-за масштабных пожаров и фактического отсутствия лесного хозяйства, пишут "Вести Карелии".

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