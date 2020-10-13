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Эксперты из Карелии примут участие в международном проекте по изучению мультикультурализма в тюрьмах

Новости. Общество
10:24, 14 Октября 2020
фото: © e-finland.ru
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Проект получил финансирование Совета министров Северных стран.

В нынешнем году Совет министров Северных стран принял решение о финансовой поддержке 22 международных проектов, направленных на развитие сотрудничества в области социальной устойчивости, защиты окружающей среды, сохранении климата и здравоохранения на Северо-Западе России и в регионе Балтийского моря. На эти цели выделено в общей сложности 10 миллионов датских крон.

Карелия примет участия в двух проектах. Один из них – международная олимпиада по межкультурному взаимодействию подростков Северной Европы и Северо-Запада России. Второй проект связан с исследованиями проблем мультикультурализма в тюрьмах. С карельской стороны участником этого проекта выступает Институт изучения Северной Европы Петрозаводского государственного университета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-14 10:35:35
Брейвик убил 77 человек и получил трехкомнатную тюрьму на 21 год. Есть чему у них поучиться нашим бестолочам. Не смешите моего кота.
Театральный критик
2020-10-14 10:30:51
Нефиг шастать. Пусть ночного фотографа изучают и для журнала здоровья фотографируют в разных позах
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