Эксперты: Как снять дачу на лето и не пожалеть об этом

Эксперты в сфере загородной недвижимости рассказали о правилах аренды для владельцев дачи и арендаторов.

В России до сих пор многие снимают дачу, пользуясь "сарафанным радио", не проверяя арендодателя. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, эксперт по загородной недвижимости Сергей Ганусов рекомендует соблюдать простые правила:

"Обязательно проверьте, на самом ли деле арендодатель является владельцем дачи, которую вы хотите снять. Для этого нужно попросить предоставить копию документа на недвижимость. Затем вы можете по кадастровому номеру проверить на сайте Госуслуг, зарегистрирована ли дача на ее хозяина или нет. И, конечно, нужно попросить владельца дачи предъявить паспорт".

Можно обратиться также и в отделение Федеральной службы регистрации кадастра и картографии Росреестр и запросить выписку из ЕГРП. Если у дачи несколько владельцев, необходимо взять у них письменное согласие на сделку, пишет ТАСС.

Обеим сторонам выгодно заключить договор, в котором будут прописаны их права и обязанности. В договоре прописываются срок проживания арендатора на даче, даты платы за аренду и размер стоимости месячного проживания, способы передачи средств владельцу – наличный или безналичный расчет. Также можно зафиксировать, при каких условиях владелец может приехать с проверкой на дачу. В договоре следует указать точный адрес дачного дома, площадь дома, количество комнат.

Арендатору и владельцу лучше сделать фото территории участка, комнат, садовой мебели, составить список бытовой техники с описанием ее состояния перед тем, как дом будет сдан в аренду, – в случае претензий одной из сторон можно будет обратиться к этим фотографиям.

Арендаторам с детьми и пожилыми родственниками, которые будут проживать на даче, при выборе поселка стоит обратить внимание на доступность медицинской помощи, близость больницы и аптеки, продуктовых магазинов.

Сергей Ганусов также настоятельно рекомендует владельцам загородной недвижимости страховать дом и землю на срок аренды. Однако, по словам эксперта, так поступают только 10% арендодателей.