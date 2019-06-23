Эксперты назвали безвредные для фигуры сладости

Специалисты составили список из десяти десертов, которые не причинят вред фигуре.

На первом месте среди полезные сладостей оказался горький шоколад, 10-15 граммов которого не только не навредят, но и помогут от головной боли. Следом за шоколадом расположились зефир и пастила, однако их лучше есть с утра и до 100 граммов, пишут "Runews24".

На третьей строчке оказался молочный коктейль, который сделан из обезжиренного молока и свежих фруктов. Четвертая строчка досталась пудингам и желе с натуральными ягодами, фруктами или соками.

Также эксперты предлагают разнообразить свой рацион мармеладом, медом, цукатами и марципаном, однако стоит контролировать потребление этих десертов.