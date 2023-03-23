Эксперты не считают Карелию импортозависимым регионом

В рейтинге импортозависимости ключевых отраслей экономики республика оказалась на 59 месте.

Институт статистических исследований Высшей школы экономики оценил, какие российские регионы могут больше всего пострадать от введенных в отношении страны санкционных ограничений. Для этой оценки эксперты института использовали данные Банка России о доле импорта из тех государств, которые поддержали антироссийские санкции, в конечной продукции по отраслям экономики, а также оценки доли занятых в региональных отраслях специализации.

В итоге более всего зависимыми от импорта оказались ключевые отрасли экономики в Калужской, Ульяновской, Самарской областях, Татарстане и Владимирской области. Карелию в этом рейтинге расположили на 59 месте. Для сравнения заметим, что соседняя с республикой Ленинградская область попала на 16 место, Архангельская — на 36-е, Вологодская — на 47-е, а Мурманская — на 62-е.