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Новости. Общество
21:05, 14 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Эксперты объяснили опасность позднего ужина

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Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной в пищу вечером.

Поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на американского кардиолоа Эвелину Грейвер. 

"Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится", – подчеркнула Грейвер.

С этим связаны, в частности, обмен веществ, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, пояснила кардиолог.
 
Так она прокомментировала недавнее исследование, проведенное в Колумбийском университете Нью-Йорка, в котором приняли 112 женщин, средний возраст которых составлял 33 года. Испытуемые сообщали о том, чем они питались в течение недели в начале научной работы и в течение недели 12 месяцев спустя.

Отмечается, что большинство из них употребляли пищу после шести вечера. При этом сердечное здоровье тех, у кого большая часть ежедневного потребления калорий приходилась на вечер, было хуже: у этих женщин отмечались высокое кровяное давление, повышенный индекс массы тела и ослабленная регуляция сахара в крови.

Исследование показало, что с каждым одним процентом увеличения потребляемых калорий после шести вечера здоровье сердце ухудшалось соответственно.

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