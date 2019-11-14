Эксперты объяснили опасность позднего ужина

Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной в пищу вечером.

Поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на американского кардиолоа Эвелину Грейвер.



"Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится", – подчеркнула Грейвер.



С этим связаны, в частности, обмен веществ, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, пояснила кардиолог.



Так она прокомментировала недавнее исследование, проведенное в Колумбийском университете Нью-Йорка, в котором приняли 112 женщин, средний возраст которых составлял 33 года. Испытуемые сообщали о том, чем они питались в течение недели в начале научной работы и в течение недели 12 месяцев спустя.



Отмечается, что большинство из них употребляли пищу после шести вечера. При этом сердечное здоровье тех, у кого большая часть ежедневного потребления калорий приходилась на вечер, было хуже: у этих женщин отмечались высокое кровяное давление, повышенный индекс массы тела и ослабленная регуляция сахара в крови.



Исследование показало, что с каждым одним процентом увеличения потребляемых калорий после шести вечера здоровье сердце ухудшалось соответственно.