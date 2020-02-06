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Эксперты обнаружили превышение уровня цинка в презервативах

Новости. Общество
23:30, 06 Февраля 2020
фото: © shutterstock.com
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Роскачество в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружило средства контрацепции с превышением допустимого уровня цинка.

"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 – по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии", – говорится в сообщении.

Было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях), пишет издание "РИА Новости".

Эксперты в ходе исследования оценили средства контрацепции, произведенные исключительно из натурального латекса, а также постарались ответить на самые распространенные потребительские мифы.

"Например, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями", – указывает Роскачество.

По данным аналитического агентства, объем продаж презервативов в российских аптеках в январе-сентябре 2019 года составил 19,4 миллиона упаковок (или 103,8 миллиона штук) на сумму около 4,9 миллиарда рублей.

 
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