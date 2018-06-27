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Новости. Общество
21:05, 27 Июня 2018

Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

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Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

Это следует из расчетов Института демографии ВШЭ, пишет РБК. Вероятность дожития мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода, до пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин этот показатель находится на уровне 93–99%. Оценки сделаны на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний (наиболее вероятный) вариант прогноза Росстата, пояснил РБК заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Процесс повышения пенсионного возраста для мужчин продлится десять лет — с 2019 по 2028 год — и затронет мужчин 1959 года рождения и младше. У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года). Эти расчеты затрагивают мужчин, доживших до 2018 года, и не учитывают тех, кто, родившись в период с 1959 по 1962 год, скончался раньше.

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет (с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста), будут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии, по оценке экспертов, для них составит 82,6%. То есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин.

При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959–1963 годов рождения они составляют 92–98%, следует из оценок Института демографии.

У женщин, которым пенсионный возраст подняли на восемь лет, переходный период продлится до 2034 года. Он затронет женщин 1964–1971 годов рождения. Вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у поколения мужчин, подпадающих под переходный период реформы, свидетельствуют расчеты экспертов. Для 1964 года она составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Однако, как и в случае с мужчинами, этот показатель ниже вероятности дожития до действующего пенсионного возраста, кроме того, он падает каждый год. Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.

Российские женщины живут дольше мужчин (ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет против 67, по данным Росстата на 2017 год). Но на пенсию они выходят раньше мужчин — такой подход сохранится и при повышении пенсионного возраста. Для сохранения разницы в пенсионном возрасте мужчин и женщин нет демографических и экономических причин, но это социокультурная норма и своего рода послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми, говорила директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. С другой стороны, пенсионный возраст женщинам поднимут заметно сильнее, чем мужчинам (на восемь лет против пяти). Необходимость сближения возраста выхода на пенсию мужчин и женщин обусловлена «изменением статуса женщины в обществе», говорилось в пояснительной записке к правительственному законопроекту: сокращение возрастного разрыва стало шагом к обеспечению гендерного равенства. Впрочем, профсоюзы ранее предложили поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

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