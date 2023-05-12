Эксперты подробно рассказали, как изменились цены на популярные автомобили в России

За год некоторые модели «АвтоВАЗа» подешевели, а китайские бренды стали дороже.

Изменение цен на самые популярные модели новых автомобилей у дилеров начиная с весны 2022 года проанализировал Autonews.ru, изучив официальные прайс-листы производителей, пишет РБК.



Для оценки были использованы рекомендованные розничные цены на машины, которые автобренды указывали на официальных сайтах своих компаний, начиная с весны 2022-го по май 2023 года. Оказалось, что ряд моделей за это время значительно подорожали.



Самым популярным и доступным автомобилем в России сейчас является Lada Granta. Цены на седан в базовой комплектации Classic 2022 стартуют от 692,3 тысячи рублей.



За эти деньги клиент получит автомобиль без ABS и с механической кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Машина оборудована 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с., который работает совместно с механической коробкой передач. За седан с кондиционером придется заплатить уже 789 900 рублей.



Примерно за эти же деньги модель можно найти и в дилерских центрах.







Год назад «АвтоВАЗ» не смог восстановить производство автомобилей Granta. Впрочем, у дилеров эти машины на складах еще имелись. Рекомендованные розничные цены на седан стартовали с 727 тысяч рублей за «полную» комплектацию.



Однако в торговых компаниях машину продавали значительно дороже. Например, в крупном московском дилерском центре седан стоил 960 тысяч рублей.



Уже в июне 2022 года «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta в так называемой антикризисной модификации, без ABS и подушек безопасности. Позже эйрбэги и кондиционер вернулись на эту модель, а в апреле нынешнего года компания вновь начала продажи машины с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с.







Lada Granta (Фото: Autonews.ru)



Lada Niva долгое время удерживает звание самого популярного SUV в России по продажам. Чаще всего дилеры продают модель Lada Niva Travel, которая представляет собой замену устаревшей Chevrolet Niva.



Этот внедорожник также пока выпускают в так называемой антикризисной модификации — без ABS и подушек безопасности. Цены на модель на официальном сайте после майского подорожания стартуют от 1 042 900 рублей.



Внедорожник в комплектации Comfort, который оснащен кондиционером, подогревом передних сидений, центральным замком и розеткой USB, обойдется минимум в 1 143 900 рублей.







Lada Niva Travel (Фото: Autonews.ru)



Geely Coolray пока является одним из самых популярных китайских кроссоверов на российском рынке по версии АЕБ.



Цены на автомобиль на официальном сайте начинаются от 2 299 990 рублей. Однако компания предлагает всем клиентам так называемую специальную выгоду на машину в размере 135 000 рублей.



Таким образом, при покупке за наличные Geely Coolray в базовой версии обойдется в 2 164 990 рублей. При оформлении кредита и сдаче старой машины в трейд-ин автомобиль можно купить за 1 929 990 рублей. Год назад китайский кроссовер со всеми скидками стоил 1 879 990 рублей.







Geely Coolray (Фото: geely-grand.ru)



Сейчас рекомендованная розничная цена на один из самых популярных кроссоверов марки Chery в России — Tiggo 7 Pro Max — составляет 2 759 900 рублей.



При этом автопроизводитель по умолчанию предоставляет всем клиентам скидку на машину в размере 140 тысяч. Таким образом, автомобиль обойдется водителю при покупке за наличные средства в 2 619 900 рублей.



За эти деньги клиент получит машину с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с., пару которому составляет вариатор.



Год назад на российском рынке продавалась дорестайлинговая версия этого кроссовера без приставки Max в названии. Стоимость этой модели в базовой версии составляла как минимум 2 309 900 рублей, с учетом всех скидок.



Сейчас цены на этот автомобиль на официальном сайте начинаются от 2 314 900 рублей. Если они еще остались у дилеров.







Chery Tiggo 7 Pro Max (Фото: Chery)



Популярный полноприводной внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем, выдающим 150 л.с. Купить машину можно с механической или автоматической коробкой передач.



Стоимость автомобиля «на ручке» на официальном сайте составляет 1 550 000 рублей. Правда, за такие деньги найти машину у дилеров непросто.



При этом двухпедальная версия внедорожника со страницы УАЗа исчезла вообще. Также такой автомобиль практически невозможно найти в автосалонах.



Год назад ситуация была иная. Двухпедальная версия «Патриота» на официальном сайте стоила 1 935 000 рублей. Дилеры, в свою очередь, продавали машину за 2 млн рублей и более.



Что касается модификации внедорожника с механической коробкой передач, то рекомендованные розничные цены на нее стартовали от 1 395 000 рублей.







УАЗ «Патриот» (Фото: АвтоГЕРМЕС УАЗ)













