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Эксперты подробно рассказали, как изменились цены на популярные автомобили в России

Новости. Общество
22:00, 27 Мая 2023
фото: © Борисхоф / РБК

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За год некоторые модели «АвтоВАЗа» подешевели, а китайские бренды стали дороже.

Изменение цен на самые популярные модели новых автомобилей у дилеров начиная с весны 2022 года проанализировал Autonews.ru, изучив официальные прайс-листы производителей, пишет РБК.

Для оценки были использованы рекомендованные розничные цены на машины, которые автобренды указывали на официальных сайтах своих компаний, начиная с весны 2022-го по май 2023 года. Оказалось, что ряд моделей за это время значительно подорожали.

Самым популярным и доступным автомобилем в России сейчас является Lada Granta. Цены на седан в базовой комплектации Classic 2022 стартуют от 692,3 тысячи рублей.

За эти деньги клиент получит автомобиль без ABS и с механической кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Машина оборудована 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с., который работает совместно с механической коробкой передач. За седан с кондиционером придется заплатить уже 789 900 рублей.

Примерно за эти же деньги модель можно найти и в дилерских центрах.



Год назад «АвтоВАЗ» не смог восстановить производство автомобилей Granta. Впрочем, у дилеров эти машины на складах еще имелись. Рекомендованные розничные цены на седан стартовали с 727 тысяч рублей за «полную» комплектацию.

Однако в торговых компаниях машину продавали значительно дороже. Например, в крупном московском дилерском центре седан стоил 960 тысяч рублей.

Уже в июне 2022 года «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta в так называемой антикризисной модификации, без ABS и подушек безопасности. Позже эйрбэги и кондиционер вернулись на эту модель, а в апреле нынешнего года компания вновь начала продажи машины с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с.



Lada Granta (Фото: Autonews.ru)

Lada Niva долгое время удерживает звание самого популярного SUV в России по продажам. Чаще всего дилеры продают модель Lada Niva Travel, которая представляет собой замену устаревшей Chevrolet Niva.

Этот внедорожник также пока выпускают в так называемой антикризисной модификации — без ABS и подушек безопасности. Цены на модель на официальном сайте после майского подорожания стартуют от 1 042 900 рублей.

Внедорожник в комплектации Comfort, который оснащен кондиционером, подогревом передних сидений, центральным замком и розеткой USB, обойдется минимум в 1 143 900 рублей.



Lada Niva Travel (Фото: Autonews.ru)

Geely Coolray пока является одним из самых популярных китайских кроссоверов на российском рынке по версии АЕБ.

Цены на автомобиль на официальном сайте начинаются от 2 299 990 рублей. Однако компания предлагает всем клиентам так называемую специальную выгоду на машину в размере 135 000 рублей.

Таким образом, при покупке за наличные Geely Coolray в базовой версии обойдется в 2 164 990 рублей. При оформлении кредита и сдаче старой машины в трейд-ин автомобиль можно купить за 1 929 990 рублей. Год назад китайский кроссовер со всеми скидками стоил 1 879 990 рублей.



Geely Coolray (Фото: geely-grand.ru)

Сейчас рекомендованная розничная цена на один из самых популярных кроссоверов марки Chery в России — Tiggo 7 Pro Max — составляет 2 759 900 рублей.

При этом автопроизводитель по умолчанию предоставляет всем клиентам скидку на машину в размере 140 тысяч. Таким образом, автомобиль обойдется водителю при покупке за наличные средства в 2 619 900 рублей.

За эти деньги клиент получит машину с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с., пару которому составляет вариатор.

Год назад на российском рынке продавалась дорестайлинговая версия этого кроссовера без приставки Max в названии. Стоимость этой модели в базовой версии составляла как минимум 2 309 900 рублей, с учетом всех скидок.

Сейчас цены на этот автомобиль на официальном сайте начинаются от 2 314 900 рублей. Если они еще остались у дилеров.



Chery Tiggo 7 Pro Max (Фото: Chery)

Популярный полноприводной внедорожник УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем, выдающим 150 л.с. Купить машину можно с механической или автоматической коробкой передач.

Стоимость автомобиля «на ручке» на официальном сайте составляет 1 550 000 рублей. Правда, за такие деньги найти машину у дилеров непросто. 

При этом двухпедальная версия внедорожника со страницы УАЗа исчезла вообще. Также такой автомобиль практически невозможно найти в автосалонах. 

Год назад ситуация была иная. Двухпедальная версия «Патриота» на официальном сайте стоила 1 935 000 рублей. Дилеры, в свою очередь, продавали машину за 2 млн рублей и более.

Что касается модификации внедорожника с механической коробкой передач, то рекомендованные розничные цены на нее стартовали от 1 395 000 рублей. 



УАЗ «Патриот» (Фото: АвтоГЕРМЕС УАЗ)






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