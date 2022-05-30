Эксперты подсчитали индивидуальных предпринимателей в Карелии

Специалисты Карелиястата представили официальные данные подсчета республиканских индивидуальных предпринимателей.

По итогам экономической переписи малого бизнеса-2020 в Карелии свое дело ведут 8,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают рабочими местами 8,3 тыс. человек. Об этом информирует Карелиястат.

22% ИП занимаются розничной торговлей. Более 11% осуществляют транспортные перевозки, а 8% работают в строительстве.

По данным Карелиястата, в 2020 году индивидуальные предприниматели заработали 52 млрд рублей, это 26% от годовой выручки малого бизнеса республики.

Ранее сообщалось, что делегация из Карелии в поисках сотрудничества побывала с бизнес-миссией в Иране.