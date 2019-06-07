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Новости. Общество
22:00, 07 Июня 2019
фото: www.shutterstock.com

Эксперты подсчитали, сколько денег российские туристы тратят за рубежом

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Россия заняла седьмое место по расходам своих граждан на путешествия за границу, но показала самый быстрый рост этих трат среди стран первой десятки.

 

Российские туристы в прошлом году увеличили траты на зарубежные поездки на 11,2%, до 34,5 миллиардов долларов, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), сообщают РИА Новости.

Больше всего денег на поездки в другие страны потратили китайские туристы – 277,3 миллиарда долларов (это на 5,2% больше, чем годом ранее). Второе место - у граждан США, которые оставили в других странах 144 миллиарда долларов (рост на 6,8%).

На третьей позиции - Германия. Туристы из этой страны увеличили свои расходы всего на процент, до 94 миллиардов долларов.

Четвертую строчку рейтинга занимает Великобритания: траты британцев на отдых выросли на 3,4% и достигли 75 миллиардов долларов. Существенно – на 10,5% - увеличили расходы на турпоездки французы, до 48 миллиардов долларов.

В десятку стран, чьи граждане в поездках за рубеж тратят больше всего средств, вошли также Австралия, Канада, Южная Корея и Италия.

В прошлом году суммарные расходы на отдых за границей выросли на 4%, до 1,7 триллиона долларов.

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