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Эксперты прогнозируют рост цен на мобильную связь в России

Новости. Экономика
13:26, 13 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия". Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12—15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "Ренессанс капитала" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить своих клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.

Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на 10-12 процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов тщательно анализируют.

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