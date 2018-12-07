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Новости. Общество
06:40, 07 Декабря 2018
фото: Pixabay

Эксперты прогнозируют рост турпотока в Карелию на новогодние праздники

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Туроператор "Библио-Глобус" отметил, что в новогодние каникулы востребованы экскурсионные туры в Карелию.

"Среди российских направлений наибольшей популярностью пользуются туры в Сочи и на курорты Красной Поляны, а также отдых в Крыму. По данному направлению туроператор впервые в зимнем сезоне продлил собственную полетную программу на бортах Red Wings", – рассказал представитель туроператора.

Он отметил, что среди других российских направлений востребован лечебно-оздоровительный отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск) и экскурсионные туры в Казань и Карелию.

Туроператор "Интурист" также отмечает популярность внутреннего туризма в новогодние праздники, пишет ТАСС.

"Большинство наших туристов на Новый год останется в России. Наибольше популярностью пользуются туры в Сочи - плюс 27% к прошлому году, далее идут туры в Санкт-Петербург и экскурсионные туры по Золотому кольцу. Например, в этом году популярен тур "В Гости к Снегурочке в Кострому". Крым занимает четвертое место в рейтинге популярности среди российских направлений", – рассказали в компании.

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