Эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос

Эксперты раскрыли действенные методы, которые способствуют достижению густых волос.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Питание является ключевым фактором в поддержании здоровых и блестящих волос как у женщин, так и у мужчин. Отмечается, что в рацион необходимо добавлять зелень, нежирный белок, витамины А и Е, витамины группы В, а также фолиевую кислоту и кальций. Полезно также употреблять в пищу рыбу, яйца и шпинат.

Специалист медицинского портала Superdrug, имя которого не указано, подчеркнул: "Волосы на 99 процентов состоят из белков, поэтому для хорошего здоровья им необходимо достаточное количество аминокислот и белков. Диета, в которой последний отсутствует, может стать причиной выпадения волос, особенно у женщин". Он добавил, что курение, употребление алкоголя и стресс также могут способствовать выпадению волос.

Согласно материалу, при появлении первых признаков облысения мужчинам рекомендуется пользоваться шампунем со специальным составом, который увеличивают объем и густоту волос. Эксперты подчеркивают, что короткая стрижка визуально делает волосы гуще.

Помимо этого, женщинам посоветовали стричься чаще, поскольку это уменьшает количество секущихся кончиков волос. Следует реже пользоваться плойками для выпрямления или завивки, поскольку частое нагревание волос разрушает их структуру, а феном лучше пользоваться на минимальной мощности, предварительно используя термозащитный спрей.

По словам специалистов, важно регулярно тщательно расчесывать волосы. По информации издания, рост волос начинается с кожи, поэтому рекомендуется отшелушивать ее, используя щетку или специальные массажные инструменты.