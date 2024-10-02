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Эксперты рассказали, какой алкогольный напиток в Карелии подорожал больше всего

Новости. Общество
20:30, 20 Октября 2024
фото: © PavelKant / istockphoto

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О подорожании пенного напитка на 8% сообщили в Карелиястате.

Окончание летнего туристического сезона в Карелии и вызванное этим снижение спроса стало одной из вероятных причин роста стоимости пива в республике. Об этом в разговоре с РБК Карелия сообщила кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Людмила Розанова.

О подорожании пенного напитка сообщили в Карелиястате. По итогам сентября текущего года стоимость пива в республике выросла на 7,8%, сказано в материале статистического ведомства. Среди всех алкогольных напитков, исследуемых Карелиястатом, стоимость пива увеличилась больше всего. При этом объем произведенного пива в Карелии почти не изменился. По данным ведомства, за семь месяцев  производство пенного напитка в республике увеличилось только 0,8% и составило 46,6 тысяч декалитров.

Как пояснила Людмила Розанова, на рост стоимости пива в сентябре могли повлиять несколько факторов. Из-за сниженного спроса после окончания летнего туристического сезона в республике цены на алкогольный напиток компенсировались в большую сторону. Немаловажным аспектом, который затронул не только Карелию, но и всю Россию в целом, является и динамика курса доллара: она спровоцировала рост стоимости ингредиентов для приготовления напитка — солода и хмеля.

«В основном, производители пива закупают хмель и солод за рубежом, поэтому курс доллара важен для импортной составляющей этой продукции. Если в начале сентября доллар стоил около 89 рублей, то к концу года за американскую валюту давали больше 92 рублей», — пояснила кандидат экономических наук. Эксперт также отметила, что повлиять на рост стоимости пива могла и засуха в российских регионах. Например, по этой же причине в начале июля в Карелии  подорожали  огурцы  — более чем на 10%.

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