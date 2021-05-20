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Эксперты рассказали, зачем российские банки снижают ставку по льготной ипотеке

Новости. Экономика
22:00, 20 Мая 2021
фото: © Ярослав Чингаев/ТАСС

В мае ставки по льготной ипотеке снизили сразу несколько банков, средняя составляет от 5,3% до 5,99%.

Российские банки активно снижают ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках, чтобы извлечь дополнительный процентный доход, привлечь качественных клиентов и нарастить выдачи до предполагаемого окончания программы 1 июля, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты.

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Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

«Банки пока не стремятся повышать процентные ставки по ипотеке вслед за изменением ключевой, в том числе из-за снижения рентабельности, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Ипотека все еще остается самым низкорисковым кредитным продуктом, при этом несмотря на небольшую маржу, банки выигрывают за счет эффекта масштаба», — отметила она.

Банки улучшают условия ради расширения качественной клиентской базы, так как «ипотечники» наиболее надежные заемщики, добавила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Активное снижение банками ставок по льготной госпрограмме обусловлено желанием банков нарастить выдачи до ее окончания 1 июля 2021-го», — уверена младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Она добавила, что хоть решение о завершении или продлении госпрограммы еще не принято, высока вероятность ее сворачивания или существенного сокращения на фоне активного роста цен на недвижимость. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что размер субсидии в рамках льготной программы зависит от уровня ключевой ставки — чем она выше, тем больше размер возмещения.

«Поскольку конкуренция на ипотечном рынке сегодня высока, многие крупные банки решили отказаться от дополнительной маржи и стимулировать спрос на продукт за счет более низкой ставки. Вероятно, ожидаемый банками дополнительный прирост процентного дохода перекрывает недополученное возмещение из-за снижения ставки», — заметил эксперт.

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