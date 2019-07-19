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Новости. Общество
23:30, 19 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Эксперты развеяли мифы о секс-игрушках

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Специалисты сообщают, что нет ничего стыдного в том, чтобы иметь, к примеру, вибратор.

Первый миф – это то, что вибратор способен взорваться. По словам специалистов, он сделан так, что не может взорваться, ударить током и травмировать пользователя, пишет "ФедералПресс".

Также, есть заблуждение, что вибраторы нужны только одиноким женщинам. На самом деле их покупают пары, чтобы придать дополнительные ощущения в сексе и разнообразить интимную жизнь.

Эксперты также заявили, что информация о том, что после вибратора секс становится скучным – неправда. Они отметили, что на деле это совершенно разные процессы и разные ощущения. Однако, они уточнили, что к вибратору можно привыкнуть.

Среди распространенных мифов также встречается то, что вибратор может застрять внутри. Специалисты отметили, что это действительно может произойти, но только с тем устройством, который используется во время анального секса. 

Очень часто встречается заблуждение, что мужчины против вибраторов. На деле же многие пары используют секс-игрушки, и обоим партнерам это нравится. Помимо этого, специалисты успокоили тем, что от вибратора не возникают женские болезни. По их словам, он позволяет улучшить приток крови к половым органам, что он, наоборот, предотвращает проблемы.

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