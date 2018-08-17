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Новости. Общество
08:20, 17 Августа 2018

Эксперты: Сгоревшую Успенскую церковь можно восстановить

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Побывав на месте пожарища, комиссия Управления по охране объектов культурного наследия Карелии пришла к выводу о возможности воссоздания Успенской церкви.

Об этом сообщили в Управлении по итогам работы экспертов, которые побывали на месте пожара 15 августа.

После полного остывания пожарища специалистам удалось более детально оценить степень повреждения памятника, возможность использования сохранившихся элементов и конструкций при реставрации, сообщили в карельском Управлении по охране объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что памятник практически полностью уничтожен огнем, почти 17 венцов алтарного прируба и некоторые обугленные конструктивные элементы сохранили ценнейшую информацию об аутентичных приемах и технологиях, использовавшихся при строительстве церкви, что с учетом имеющихся данных научной фиксации памятника говорит в пользу возможности максимально достоверного и научно обоснованного воссоздания Успенской церкви.

 

Вместе с тем, значительный по высоте фрагмент сруба утратил конструктивную прочность и устойчивость, что создает угрозу его обрушения, рассказали эксперты. Небезопасным является и состояние завала из обгоревших обрушившихся конструкций, который также может содержать ценную информацию и требует внимательного изучения.

 

Прямо на объекте состоялось рабочее совещание по вопросам организации безотлагательных консервационных мероприятий с целью сохранения информативных фрагментов памятника для изучения, а возможно, и использования при реставрации, а также обеспечения безопасного пребывания людей на территории аварийного объекта.

 

Очевидно, что спасательные работы надо проводить в ближайшее время, заявили в Управлении. Их состав и стоимость определят специалисты, однако уже сейчас очевидна потребность в специализированном автотранспорте и механизмах (автолюлька, манипулятор) для разборки завалов и транспортировки материалов, а также в пиломатериалах для организации хранения, устройства навесов, временной консервационной кровли в случае консервации остатков сруба на месте, пригодятся и рабочие руки.

 

Также рассматривается возможность организации временного хранения подлинных деталей и элементов памятника за пределами его исторической территории, на открытой площадке или в проветриваемом холодном ангаре, возможно, с оборудованием в дальнейшем производственной площадки на прилегающей территории.

Управление обратилось к жителям республики с просьбой воздержаться от посещения места пожара без острой необходимости, чтобы не создавать угрозу своей жизни и не препятствовать работе специалистов.

В работе комиссии участвовали специалисты Межрегионального территориального управления Росимущества, директор Музея Кондопожского края О.Л. Локтева, настоятель кондопожского прихода храма Рождества Богородицы протоиерей Лев (Большаков), а также эксперты-реставраторы Т.И. Вахрамеева и А.С. Куусела.

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