Эксперты сообщили о следящих за пользователями приложениях в Android

Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.

Российское издание RNS ссылается на материалы коллег из The Verge, которые ознакомились с исследованием, представленным на конференции PrivacyCon 2019.

"Исследователи говорят, что тысячи приложений нашли способы обмануть систему защиты Android, используя уникальный идентификатор вашего устройства и достаточное количество данных, чтобы потенциально раскрыть ваше местоположение", – отмечает издание.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".