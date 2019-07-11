Подписаться
Новости. Общество
09:15, 11 Июля 2019
фото: © AP Photo/Alastair Grant

Эксперты сообщили о следящих за пользователями приложениях в Android

Загрузка...

Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.

Российское издание RNS ссылается на материалы коллег из The Verge, которые ознакомились с исследованием, представленным на конференции PrivacyCon 2019.

"Исследователи говорят, что тысячи приложений нашли способы обмануть систему защиты Android, используя уникальный идентификатор вашего устройства и достаточное количество данных, чтобы потенциально раскрыть ваше местоположение", – отмечает издание.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-11 10:38:22
Мы все будем под колпаком и контролем, для этого и замутили все эти "цифровые технологии".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

09.07.2019 12:08
Обществоведение
"Операция, которая нужна сегодня"
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 9
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 10
03.07.2019 16:00
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»