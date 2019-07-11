Эксперты сообщили о следящих за пользователями приложениях в Android

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Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.
Российское издание RNS ссылается на материалы коллег из The Verge, которые ознакомились с исследованием, представленным на конференции PrivacyCon 2019.
"Исследователи говорят, что тысячи приложений нашли способы обмануть систему защиты Android, используя уникальный идентификатор вашего устройства и достаточное количество данных, чтобы потенциально раскрыть ваше местоположение", – отмечает издание.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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