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Новости. Экономика
15:11, 17 Апреля 2019
фото: ТАСС / Александр Алпаткин

Эксперты: В Карелии сильно сократилось количество рабочих мест

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Карелия за десять лет лишилась более 48 тысяч рабочих мест, выяснили федеральные эксперты.

В Карелии с 2016 по 2018 год число рабочих мест сократилось на 14,4 тысячи. Эта информация содержится в подготовленном РИА Рейтинг списке субъектов Российской федерации по числу созданных рабочих мест.

Карелия в рейтинге занимает 57 позицию из 85. За последние три года число рабочих мест в республике сократилось на 4,8%. При этом в разрезе 10 лет (с 2009 по 2018 гг) Карелия потеряла 48,3 тыс. рабочих мест или 14,5%.

В результате составители рейтинга внесли Карелию в пятерку регионов с наибольшим сокращением рабочих мест за последние 10 лет.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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карел
2019-04-17 15:34:39
Партвейчиков рулит !
Изя
2019-04-17 15:22:10
Да вы шо ? А Управление по труду и Карелиястат с минэком почему сегодня молчат ? Не прут у них цифры ? :)
zanoza
2019-04-17 15:19:16
Так у нас всё сокращается ,только пенсионный возраст растёт.
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