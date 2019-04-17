Эксперты: В Карелии сильно сократилось количество рабочих мест

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Карелия за десять лет лишилась более 48 тысяч рабочих мест, выяснили федеральные эксперты.
В Карелии с 2016 по 2018 год число рабочих мест сократилось на 14,4 тысячи. Эта информация содержится в подготовленном РИА Рейтинг списке субъектов Российской федерации по числу созданных рабочих мест.
Карелия в рейтинге занимает 57 позицию из 85. За последние три года число рабочих мест в республике сократилось на 4,8%. При этом в разрезе 10 лет (с 2009 по 2018 гг) Карелия потеряла 48,3 тыс. рабочих мест или 14,5%.
В результате составители рейтинга внесли Карелию в пятерку регионов с наибольшим сокращением рабочих мест за последние 10 лет.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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