Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 22 Августа 2018

Эксперты выяснили, как россияне экономят в путешествиях

По теме

Ученые назвали последствия от переворота полюсов Земли
22.08.18 21:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.08.18 20:00
Ирена Понарошку ждет второго ребенка
22.08.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Расходы во время поездки российские туристы называют важным фактором, определяющим выбор направления.

Сервис OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники планируют свои расходы на время зарубежных поездок. Шестьдесят четыре процента опрошенных признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт), сообщает РИА Новости.

"Вполне обычный обед или ужин в условной европейской столице может быть значительно дороже того, сколько мы привыкли платить за питание в России, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. — Мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фактор расходов на месте усилит свое влияние, например, заставив экономных путешественников обратить большее внимание на азиатские страны или на организованный туризм с включенным питанием".

Почти половина (46%) участников опроса отметили, что для соблюдения бюджета в конце поездки им приходится экономить. Путешественники готовы урезать свои расходы на экскурсии и музеи (22%), на транспорт (пользоваться общественным вместо такси, больше ходить пешком) — этот вариант также выбрали 22% респондентов. Третьим по популярности способом сократить расходы стала минимизация затрат на кафе и рестораны: экономит на еде 21% путешественников.

Более 70% опрошенных во время путешествий не тратят все запланированные деньги. Одиннадцать процентов респондентов тратят в поездке все, что берут с собой. Семнадцать процентов ответили, что правильно спланировать расходы им не удается, что приводит к значительным тратам сверх бюджета.

По теме

Ученые назвали последствия от переворота полюсов Земли
22.08.18 21:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.08.18 20:00
Ирена Понарошку ждет второго ребенка
22.08.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
Сегодня 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
Сегодня 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
Сегодня 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»