Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты

По информации Росстата, в среднем этот показатель составляет 3% от общего количества расходов.

Россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

При этом больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Республики Хакасия и Костромской области - по 4,3% общих расходов.

Меньше всего на покупку алкоголя и табака в 2018 году было потрачено в Чеченской республике (0,1%), Республике Ингушетия (0,3%), в Карачаево-Черкесской Республике (1,2%), Республике Дагестан и Тамбовской области - по 1,4%.

В крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге жители тратили на алкоголь и табак 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, охватывающее 48 тыс. домохозяйств (ежеквартально), проводится Росстатом на регулярной основе во всех субъектах РФ. Итоги обследования разрабатываются ежеквартально и за год в целом и публикуются на сайте Росстата.