Эксперты выяснили, вредят ли человеку мысли о сексе

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Мысли о сексе могут стать патологией.
Ученые из Университета Миннесоты провели исследование, в котором узнали, как на человека действуют мысли о сексе. В результате выяснилось, что они наносят серьезный вред психике. По словам экспертов, со временем даже нужно будет пройти курс лечения, пишет "ФедералПресс".
Специалисты уточнили, что разумное количество мыслей об интиме вполне нормально, но когда они вытесняют все остальные мысли из головы, то это уже становится патологией. Сейчас, по данным ученых, страдают от нимфомании и сатириазиса 10% мужчин и 7% женщин.
Постоянное возбуждение является причиной перепадов гормонов.
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