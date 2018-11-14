Эксперты зафиксировали снижение среднего чека россиян в октябре

Стало известно, сколько в среднем тратят в магазине жители страны.

"Индекс среднего чека после сентябрьского скачка вверх в октябре снова показал отрицательную динамику. За месяц средний чек сократился на 2,7%, опустившись до отметки в 505 рублей. По сравнению с октябрем прошлого года средний чек потерял 5,1%", – говорится в сообщении холдинга "Ромир".

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