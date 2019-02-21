Экспорт из Карелии превысил докризисные показатели

Объем экспортных поставок товаров карельских товаропроизводителей в 2018 году вырос на 12,2% по сравнению с 2017 годом и превысил показатели 2014 года - до начала экономического кризиса.

Это следует из отчета Карелиястата о внешней торговле Карелии.

В 2014 году экспорт товаров карельских предприятий составил 1,04 млрд. долларов США. В 2015 году произошел резкий спад - на 30% по сравнению с 2014 годом. Кризис коснулся внешней торговли со странами как дальнего зарубежья, так и СНГ. Он продолжился и в 2016 году.

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