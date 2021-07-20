Экспозицию, посвященную туризму в Карелии, на выставке в Москве построят за 1,8 млн рублей

Власти Карелии собираются потратить 1,8 млн рублей на создание экспозиции, посвященной туристскому потенциалу республики, которая будет открыта на международной выставке по туризму «Отдых Leisure 2021» в Москве.

Планируемые расходы и технические вопросы организации экспозиции, указаны в документации к аукциону для выбора организации, которая будет выполнять госконтракт.

Площадь экспозиции составит всего около 30 кв. метров, где разместятся стенды и другое оборудование для презентаций. Кроме того, в техническом задании детально оговаривается, как должна быть оборудована гостевая зона для проведения индивидуальных встреч и переговоров. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».