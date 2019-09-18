Экспресс-курс по основам актерского мастерства пройдет в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Городской дом культуры приглашает на занятия в театральную студию, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Городской дом культуры приглашает на экспресс-курс "Основы актерского мастерства" на базе программы театрального вуза. Организаторы обещают актёрские тренинги, развивающие внимание, воображение, память, мышечную свободу, а также освоение метода действенного анализа драматургического произведения.
На экспресс-курс приглашаются юноши и девушки от 15 до 25 лет. Собеседования проходят с понедельника по пятницу с 16 до 17 часов по адресу: площадь Кирова, 1.
Справки по телефонам: 766129 и +79114380802.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 15:57
13.09.2019, 08:42
13.09.2019, 14:01
13.09.2019, 16:28
Аналитика
Сегодня 13:50
Капитал
Основатель "Купибилет" Сергей Пирожников о первом стартапе и переговорах "на кулаках".
Сегодня 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
17.09.2019 10:03
Чтиво
Сегодня 09:55
Без политики
Важное спортсменам и спортсменкам.
16.09.2019 11:59
13.09.2019 11:41
12.09.2019 12:20
Медиа
16.09.2019 12:05
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии