Экспресс-курс по основам актерского мастерства пройдет в Петрозаводске

Городской дом культуры приглашает на занятия в театральную студию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Городской дом культуры приглашает на экспресс-курс "Основы актерского мастерства" на базе программы театрального вуза. Организаторы обещают актёрские тренинги, развивающие внимание, воображение, память, мышечную свободу, а также освоение метода действенного анализа драматургического произведения.

На экспресс-курс приглашаются юноши и девушки от 15 до 25 лет. Собеседования проходят с понедельника по пятницу с 16 до 17 часов по адресу: площадь Кирова, 1.

Справки по телефонам: 766129 и +79114380802.