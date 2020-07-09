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09.07.2020 20:23

Экстремальный забег через лес пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:20, 10 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ультра-трейл "Фонтаны" состоится 8 августа, сообщили в Минспорта Карелии.

Старт трейлу будет дан на территории развлекательного центра "Горка" в 9.00. В программу войдут забеги на 13,5, 25 и 50 километров – каждый желающий сможет проверить себя на выносливость.

Участников забега ждёт трасса, ведущая из центра города к уникальному природному фонтану сквозь карельский лес. Каждого финишера наградят памятной медалью, а участники, преодолевшие дистанцию 25 или 50 километров, получат также фирменную футболку мероприятия.

Ссылка на регистрацию здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 17:31:06
Чем просто забег хуже ультра-трейла? Самобытные осознают или специально русские слова заменяют иностранными?
Гость
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