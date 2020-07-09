Экстремальный забег через лес пройдет в Петрозаводске

Ультра-трейл "Фонтаны" состоится 8 августа, сообщили в Минспорта Карелии.

Старт трейлу будет дан на территории развлекательного центра "Горка" в 9.00. В программу войдут забеги на 13,5, 25 и 50 километров – каждый желающий сможет проверить себя на выносливость.

Участников забега ждёт трасса, ведущая из центра города к уникальному природному фонтану сквозь карельский лес. Каждого финишера наградят памятной медалью, а участники, преодолевшие дистанцию 25 или 50 километров, получат также фирменную футболку мероприятия.

Ссылка на регистрацию здесь.