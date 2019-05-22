Экзамен на права в Пряже

В Пряже 18 мая прошел очередной экзамен ГИБДД на права.

В связи с тем, что Пряжинский район невелик, такие мероприятия проводятся там раз в неделю, по субботам. В этот раз экзамен сдавали ученики автошколы "Престиж", класс которой работает в п. Пряжа с прошлого года.

Шесть человек успешно сдали экзамен и получили водительское удостоверение!

Обучение в классе автошколы "Престиж" – прекрасный шанс получить права для жителей не только столицы района, но и любого другого населенного пункта – Святозера, Ведлозера, Эссойлы, Матросов, Вилги и т. д.

Занятия проходят по выходным, что позволяет без особых проблем решить задачу посещаемости. Кроме обучения на легковой автомобиль (категория В) в Пряже можно выучиться на категории "М", "А", "А1" (мототехника), на снегоходы и квадроциклы (для управления этой техникой тоже надо меть удостоверение).

Хороший результат сдачи экзаменов с первого раза вполне можно считать высокой оценкой качества обучения в автошколе "Престиж".

Тел. для справок 8-921-727-45-45.

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