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Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей

Новости. Экономика
15:25, 17 Апреля 2021
фото: pixabay
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"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" разработала проект строительства в поселке Надвоицы Сегежского района электрической котельной для отопления жилых и других зданий.

"МРСК Северо-Запада" намерена реализовать этот проект стоимостью свыше 925 миллионов рублей на условиях концессионного соглашения с республиканскими властями.

Как утверждают энергетики, проект позволит не только заменить устаревшую мазутную котельную на "чистую" электрическую, но и полностью модернизировать поселковые тепловые сети.

Более того, жителям Надвоиц обещано уже в первый год эксплуатации новой котельной снижение экономически обоснованного тарифа на отопление сразу на 20%. 

Тем не менее, власти Карелии не торопятся поддержать этот проект.

Почему - читайте в статье "А уголек-то коптит".

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Комментарии

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