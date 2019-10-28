Электричество отключат в двух районах Петрозаводска

Временное отключение электричества ждет Птицефабрику и Сайнаволок, заявили в мэрии карельской столицы.

Энергетики проводят плановые работы на сетях электроснабжения, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания" . В связи с производством этих работ планируется отключение электроэнергии потребителей в Птицефабрике и Сайнаволоке. Об этом сообщается на сайте мэрии Петрозаводска

Электроэнергия будет отключена на Птицефабрике 28 октября с 12 до 14 часов (частично). В Сайнаволоке - 31 октября с 10 до 12 часов.