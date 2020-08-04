Электричество появилось в старинной вепсской деревне в Карелии

В деревню Яшезеро провели электричество, сообщили в Карельском филиале компании "Россети Северо-Запад".

Энергетики обеспечили электроснабжение туристической базы в Прионежском районе. На реализацию проекта было направлено 30 млн рублей.

"На берегу лесного озера стоит один из древнейших монастырей Карелии – Ионо-Яшезерский. Место – малоизвестное не только туристам, но и жителям республики. Хотя его история насчитывает уже более 450 лет. Обитель, основанная во времена правления Иоанна Грозного, была духовным центром проживавшего здесь малочисленного народа вепсов", – сообщается на сайте правительства.



Специалисты построили линию электропередачи 10 кВ протяженностью 17,5 км, установили 346 опор, смонтировали 54,8 км провода, устойчивого к неблагоприятным погодным явлениям.