Елена Антошина рассказала о долговой политике Карелии

Долговая политика Карелии не является статичным документом, она постоянно совершенствуется, сообщила министр финансов Карелии Елена Антошина.

"Долговая политика любого региона не может существовать в отрыве от его доходного потенциала, социальных потребностей населения, бюджетной и инвестиционной политики и многих других составляющих. По сути, долг - это индикатор финансового здоровья экономики. Поэтому для преодоления долгового кризиса требовался комплекс мероприятий по сокращению бюджетного дефицита за счет увеличения доходов бюджета и оптимизации его расходов. Поэтому в Карелии, одной из первых в стране, была сформирована Программа оздоровления государственных финансов", - сказала Елена Антошина.

По ее словам, по итогам трех лет работы Программы совокупный объем бюджетного эффекта составил 6,9 млрд рублей. Средства, полученные в результате мероприятий по увеличению доходов, направлены на погашение государственного долга.

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