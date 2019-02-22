Елена Малышева ужаснула телезрителей танцующей маткой

Новости по теме
Загрузка...
В эфир Первого канала вышло шоу "Жить здорово!", посвященное здоровью женской матки.
В эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале выступила актриса в костюме матки, пишет Lenta.ru. На это обратили внимание пользователи сети.
В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.
Один из пользователей предложил отправить этот фрагмент в качестве номера на Евровидение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.02.2019, 09:35
16.02.2019, 09:25
19.02.2019, 11:29
19.02.2019, 13:54
15.02.2019, 12:41
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
Сегодня 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии