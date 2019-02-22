Елена Малышева ужаснула телезрителей танцующей маткой

В эфир Первого канала вышло шоу "Жить здорово!", посвященное здоровью женской матки.

В эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале выступила актриса в костюме матки, пишет Lenta.ru. На это обратили внимание пользователи сети.

В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.

Один из пользователей предложил отправить этот фрагмент в качестве номера на Евровидение.