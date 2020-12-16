Элиссан Шандалович: Бюджет Карелии на 2021 год полностью сохраняет все социальные обязательства перед жителями

Сегодня, 17 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли в окончательном чтении проект закона о бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В следующем году доходы бюджета республики прогнозируются в объеме 51 млрд рублей, расходы – 55,7 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей.



Почти 65% всех расходов или 35,6 млрд рублей будут направлены на социальную сферу. В частности, на образование – 13,1 млрд рублей, на здравоохранение 9 млрд, на социальную защиту – 10,9 млрд рублей, поддержку занятости – 927 млн рублей, культуру – 1,3 млрд рублей, физкультуру и спорт – 581 млн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 9,7 млрд рублей.



"Большинством голосов депутаты приняли бюджет, который полностью сохраняет все социальные обязательства перед жителями Карелии и позволит обеспечить нормальную жизнедеятельность республики", – прокомментировал Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.



Бюджет учитывает национальные цели развития, определенные посланием президента РФ. Например, на обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов зарезервировано 313 млн. рублей, на ежемесячные выплаты классным руководителям – 471 млн. рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения – 592 млн. рублей, на переселение граждан из аварийного жилья – 802 млн. рублей.



Кроме этого, депутатскими поправками предусмотрено предоставление дополнительных средства на развитие здравоохранения, дорожной сферы, коммунальной инфраструктуры, поддержку органов местного самоуправления и др.



"В течение всего следующего года мы вместе с главой республики, правительством Карелии будем активно работать над увеличением доходной части бюджета. Приоритетное внимание будет уделено поддержке здравоохранения, социальной сферы, стимулированию экономики", – подчеркнул Элиссан Шандалович.