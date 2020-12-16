Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Улицу Куйбышева продлят до набережной Варкауса в следующем году 10
Сегодня 06:40
"Немножечко не успели"
Новое
Сегодня 10:40
ВОЗ советует надевать маски и на семейных праздниках
16.12.2020 19:10
Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу 3
16.12.2020 15:57
Выбежавший на дорогу подросток попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
16.12.2020 16:44
Сотрудник ресторана в Петрозаводске отправил посетителя в нокаут 5
16.12.2020 12:58
Спасатели в Карелии подняли на берег тело утонувшего рыбака 1
16.12.2020 14:35

Элиссан Шандалович: Бюджет Карелии на 2021 год полностью сохраняет все социальные обязательства перед жителями

Новости. Общество
10:22, 17 Декабря 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
Загрузка...

Сегодня, 17 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли в окончательном чтении проект закона о бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В следующем году доходы бюджета республики прогнозируются в объеме 51 млрд рублей, расходы – 55,7 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей.

Почти 65% всех расходов или 35,6 млрд рублей будут направлены на социальную сферу. В частности, на образование – 13,1 млрд рублей, на здравоохранение 9 млрд, на социальную защиту – 10,9 млрд рублей, поддержку занятости – 927 млн рублей, культуру – 1,3 млрд рублей, физкультуру и спорт – 581 млн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 9,7 млрд рублей.

"Большинством голосов депутаты приняли бюджет, который полностью сохраняет все социальные обязательства перед жителями Карелии и позволит обеспечить нормальную жизнедеятельность республики", – прокомментировал Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Бюджет учитывает национальные цели развития, определенные посланием президента РФ. Например, на обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов зарезервировано 313 млн. рублей, на ежемесячные выплаты классным руководителям – 471 млн. рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения – 592 млн. рублей, на переселение граждан из аварийного жилья – 802 млн. рублей.

Кроме этого, депутатскими поправками предусмотрено предоставление дополнительных средства на развитие здравоохранения, дорожной сферы, коммунальной инфраструктуры, поддержку органов местного самоуправления и др.

"В течение всего следующего года мы вместе с главой республики, правительством Карелии будем активно работать над увеличением доходной части бюджета. Приоритетное внимание будет уделено поддержке здравоохранения, социальной сферы, стимулированию экономики", – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 11:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели"
Сегодня 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»