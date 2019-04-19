Элиссан Шандалович: "Деятельность правительства и главы Республики Карелия за 2018 год заслуживает позитивной оценки"

Сегодня, 19 апреля, на заседании Законодательного собрания депутаты заслушали отчет главы Республики Карелия Артура Парфенчикова о результатах деятельности правительства региона за 2018 год.

Свою оценку работе Правительства дал спикер парламента Элиссан Шандалович:

- Глава Карелии раскрыл основные вопросы социально-экономического развития республики в 2018 году, обозначил перспективные задачи. Мы видим, что в прошлом году Карелия укрепила свой потенциал. Об этом отчетливо говорят основные макроэкономические показатели. Например, доходная часть увеличена более чем на треть, а госдолг уменьшился на 4,3 млрд рублей. Это результат серьезной работы.

Вы знаете, что парламент республики вместе с правительством Карелии, главой региона очень активно работал по вопросу расширения комплекса мер поддержки для малого и среднего бизнеса, крупных инвесторов. Настройка республиканского законодательства позволила увеличить доходную часть бюджета, улучшила деловой климат в республике и в целом укрепила экономику. Убежден, что работа по созданию эффективной нормативной базы, отвечающей вызовам времени, обязательно будет продолжена.

Из знаковых событий хочу отметить завершение в 2018 году этапа программы расселения аварийного жилищного фонда.

Новое жилье получили более 8 тыс. человек. Конечно, нужно признать, что определенные проблемы при реализации этой программы существовали. И уже сегодня понятно, что за исполнением контрактов необходимо ужесточить контроль, в том числе и со стороны депутатского корпуса.

В своем выступлении глава Карелии подробно остановился на вопросах здравоохранения. Это та сфера, которая волнует многих жителей Карелии, и от нее во многом зависит качество жизни населения. Напомню, что в конце 2018 года открылся республиканский Перинатальный центр. Это оснащенное по последнему слову техники современное учреждение, где уже родилось более 1000 детей.

Одна из серьезных проблем, которую отметил глава республики, - это дефицит медицинских кадров. Это действительно так. Мы пришли к общему мнению, что в решении этой актуальнейшей проблемы существенную помощь окажет приобретение жилья для медицинских работников.

Поэтому мы и поддержали предложение главы Карелии о выделении на эти цели 53 млн рублей из бюджета республики. Первые квартиры уже приобретены, и я надеюсь, что это поможет нам существенно изменить кадровую ситуацию в здравоохранении и улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе.

Из основных задач, которые стоят перед нами, это исполнение масштабных Национальных проектов, выполнение Послания президента России и мероприятий по подготовке к 100-летию Карелии.

Если оценивать ту работу, которая проделана в прошедшем году правительством и главой Карелии, то, я считаю, и большинство моих коллег придерживается такой же точки зрения, она, безусловно, заслуживает позитивной оценки. Мы сегодня видим, что наметились отчетливые положительные изменения в экономике, в других сферах жизни региона. В тоже время, в условиях динамично меняющейся внешнеполитической обстановки, различных явлений в экономике нужно оценивать все имеющиеся риски и принимать быстрые, эффективные, грамотные решения. Для этого важно работать всем вместе - органам исполнительной, законодательной власти, представителям промышленности, сельского хозяйства, общественности. Только совместными усилиями по-хорошему амбициозные задачи, которые мы ставим перед собой, будут решены.