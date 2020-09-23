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Элиссан Шандалович: для каждого района Карелии необходимо выработать стратегию погашения долгов за теплоснабжение

Новости. Общество
16:12, 24 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович 24 сентября в режиме видеоконференции принял участие в заседании правительства республики, на котором обсуждался вопрос прохождения отопительного сезона.

Как отметил Элиссан Шандалович, 11 сентября на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике предметно рассматривалась тема готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону. В целом по Карелии он начался успешно. Парламентарий отметил, что ранее принятое решение о передаче полномочий по теплоснабжению с муниципального на республиканский уровень было абсолютно верным и своевременным.

В то же время Элиссан Шандалович сказал, что в республике существует проблема рассинхронизации при проведении ремонтных работ на теплосетях и сетях водоснабжения. Эту задачу необходимо комплексно решать на уровне региона, считает парламентарий.

Председатель Законодательного собрания также задал вопрос о том, какая задолженность за теплоснабжение сложилась у районов республики. По данным заместителя премьер-министра Карелии по развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной, общий долг всех потребителей по коммунальным услугам в регионе составляет почти 3,5 млрд рублей, он продолжает увеличиваться. В том числе это связано с тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции до конца года отменены пени за неуплату услуг ЖКХ.

"Этот вопрос, безусловно, у нас вызывает беспокойство, – сказал Элиссан Шандалович. – Предлагаем раздельно по каждому муниципалитету рассмотреть ситуацию отдельно и по каждому муниципалитету выработать отдельную стратегию. Она должна быть индивидуальной с учетом непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии".

Спикер парламента Карелии также поинтересовался, как обстоит дело с организацией теплоснабжения в Пудоже и поселке Толвуя Медвежьегорского района. Ранее жители данных населенных пунктов, обеспокоенные возможными проблемами с отоплением, обращались в Законодательное собрание. Как заверила Оксана Чебунина, все вопросы удалось решить. Находящиеся в Толвуе и Пудоже котельные, теплоснабжающее имущество переданы в собственность региона. Теплоснабжением занимается ГУП РК "КарелКоммунЭнерго".

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