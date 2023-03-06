Элиссан Шандалович: «Хорошо, когда такое медоборудование появляется в небольших населенных пунктах» (ВИДЕО)

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поселке Эссойла Пряжинского района работает современный цифровой флюорограф стоимостью 6,8 млн рублей, сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович показал на примере Эссойльской врачебная амбулатории, какое внимание уделяется развитию здравоохранения в небольших населенных пунктах Карелии.

«Весной 2022 года здание капитально отремонтировали. Обновили входную зону, помещения регистратуры, скорой помощи, коридоры, санитарные комнаты, закупили новую мебель, оборудовали кабинет стоматолога и комнату отдыха для персонала. Стало светло, тепло и уютно. Как в городе, говорят сотрудники и пациенты», — рассказал председатель парламента республики.

Также Элиссан Шандалович отметил, что учреждение обеспечено медицинскими кадрами: сегодня в амбулатории трудятся педиатр, два участковых терапевта, четыре фельдшера, девять медсестер. Узкие специалисты приезжают из Пряжинской ЦРБ. По программе «Земский доктор» в Эссойлу переехала врач-стоматолог, и жителям поселения не надо ездить за стоматологической помощью в районный центр или в Петрозаводск.

Что касается оборудования, то, по словам спикера Заксобрания Шандаловича, для работы есть все необходимое.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения с начала прошлого года здесь работает современный цифровой флюорограф стоимостью 6,8 млн рублей. Хорошо, когда такое медоборудование появляется в небольших населенных пунктах Карелии», — сказал Элиссан Шандалович.