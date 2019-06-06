Элиссан Шандалович и Александр Котов открыли Конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Петрозаводске

В Законодательном Собрании Карелии стартовала 56-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

В масштабном мероприятии принимают участие более 40 представителей законодательных органов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа.

Приветствовали участников масштабного съезда Председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик.

"Хочу поблагодарить Председателя Законодательного Собрания республики Элиссана Владимировича Шандаловича за то, что он согласился принять нашу Конференцию на карельской земле. Все организовано на высоком уровне. Хочу пожелать всем участникам Конференции успешной и результативной работы. На заседании присутствуют 11 делегаций из всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа", – сказал Александр Котов, открывая мероприятие.

Как отметил Элиссан Шандалович, это уже пятая Конференция ПАСЗР, которая проводится в Законодательном Собрании Карелия. Очень почетно, что такой масштабный съезд проходит в республике в юбилейный для большинства региональных парламентов год.

"Уверен, что все мероприятия, которые сегодня проходят в Карелии, межпарламентский диалог, обмен мнениями и инициативами, сделают нас ещё ближе и станут ещё одним весомым вкладом в укрепление роли Парламентской Ассоциации Северо-Запада в общероссийском законотворческом процессе. Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы", – сказал Элиссан Шандалович.



По мнению Премьер-министра Правительства республики Александра Чепика, очень важно готовить совместные решения, так как к ним иное внимание на федеральном уровне.



"Я уверен, что те решения, которые мы будем обсуждать сегодня в рамках Конференции, получат продолжение", – сказал Александр Чепик.

В повестке заседания более 30 вопросов. В частности, депутатам предстоит рассмотреть поправки в Лесной кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы "О рекламе", "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", "Об отходах производства и потребления", "Об общих принципах организации местного самоуправления", проекты обращений к федеральным властям. В мероприятии принимают участие депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко, Главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин, координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Перед Конференцией в Законодательном Собрании Карелии состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, где обсуждались меры поддержки предпринимательства в субъектах Северо-Западного региона, рассматривались законодательные инициативы о внесении изменений в федеральные законы.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России создана в 1994 году, она включает представителей парламентов всех 11 регионов СЗФО, вырабатывает общие предложения об изменениях федерального законодательства по общим для регионов вопросам, а также по наиболее важным для отдельных субъектов проблемам.