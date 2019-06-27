Элиссан Шандалович: Кондопожский ЦБК развивается и устремлен в будущее

Торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината, проходят 27 июня в городе Кондопога. Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович поздравил сотрудников и ветеранов предприятия со знаменательной датой.

"Когда в 20-е годы строился комбинат, это стало настоящим прорывом для молодого советского государства. Прошло много лет, и мы с уверенностью говорим: 90-лет традиций и качества. Мне кажется, что девиз, который вы выбрали для юбилея, очень точен. Сегодня невозможно представить Карелию, Кондопогу без комбината. Мы благодарим вас за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики", - сказал Элиссан Шандалович в ходе торжественной церемонии.

Как отметил спикер парламента, на комбинате трудятся целые династии, которые являются надёжной опорой для предприятия. Среди работников ЦБК не только высокие профессионалы своего дело, но и неравнодушные люди, занимающие активную гражданскую позицию.

"В разные годы было избрано восемь представителей комбината в Законодательное собрание республики. Среди них и Виталий Александрович Федермессер - замечательный человек, великолепный руководитель, который возглавлял комбинат почти 20 лет и очень много сделал для его развития, очень много сделал для республики. Мы с благодарностью вспоминаем его добрыми словами", - отметил Элиссан Шандалович.

Благодаря опыту управленцев и сплочённой работе всего коллектива Кондопожскому ЦБК удалось преодолеть сложные времена. Сегодня комбинат развивается и устремлен в будущее, уточнил спикер.

Элиссан Шандалович пожелал всем крепкого здоровья и благополучия, а комбинату – развития и процветания. В ходе церемонии Благодарственные письма Законодательного Собрания спикер парламента вручил генеральному директору ООО "Карелия Палп" Юрию Айвазову, старшему контрольному мастеру Владиславе Бондарь, машинисту бумагоделательной машины Сергею Онискевичу, коллективу поликлиники Кондопожского ЦБК.