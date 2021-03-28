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Элиссан Шандалович: Левашовский бульвар должен быть не только сохранен, но и благоустроен

Новости. Общество
17:06, 29 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Спикер парламента Карелии провел переговоры с главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник о сохранности и дальнейшем благоустройстве Левашовского бульвара.

Разговор потребовался из-за поступивших в адрес Законодательного собрания обращений горожан, которых беспокоят возможные вырубки зеленых насаждений на Левашовском бульваре в связи с продлением улицы Куйбышева.

Напомним, что  данный проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса.

Новая магистраль поможет разгрузить улицу Кирова и улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

Элиссан Шандалович донес до главы города мнение петрозаводчан, которые убеждены, что строительство дороги не должно затрагивать бульвар. В свою очередь Ирина Мирошник заверила спикера, что при производстве работ границы бульвара, являющегося объектом местного значения, останутся прежними. Кроме того разрешение на снос зелёных насаждений на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной к настоящему времени городскими властями не выдано.

В ходе разговора речь зашла и о необходимости проведения работ по благоустройству Левашовского бульвара.

Проект реконструкции бульвара, который предусматривает устройство безбарьерной среды, обустройство дорожек с использование природного камня, а также другие виды работ, администрацией города уже подготовлен.

Основным препятствием для начала реконструкции бульвара на данный момент является отсутствие средств в городском бюджете.

- Левашовский бульвар необходимо не только сохранить, нужно подумать и о его дальнейшем благоустройстве. Это одна из наиболее популярных и востребованных горожанами общественных территорий столицы Карелии. Мы совместно с городскими властями должны поработать над тем, чтобы найти ресурсы для проведения всех необходимых работ, – заявил Элиссан Шандалович.

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